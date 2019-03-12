Источник: рейд на рынке "Фуд Сити" проводится для профилактики нарушений закона о миграции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейский рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков "Фуд Сити", расположенном на Калужском шоссе в Москве, проводится для профилактики нарушений в сфере миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Рейд полиции на территории "Фуд Сити" на Калужском шоссе связан с мероприятиями, направленными на выявление нарушений требований миграционного законодательства, а также проверкой людей, работающих на данном рынке на причастность к различным преступлениям", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил задержан ли кто-либо в ходе рейда.

В понедельник аналогичные мероприятия прошли на территории столичного торгового комплекса "Москва" и на рынке "Садовод". Там правоохранители задержали несколько десятков человек.