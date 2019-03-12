Власти Китая привлекли к ответственности свыше 42 тыс. человек за нанесение вреда экологии

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Более 42 тыс. жителей Китая были привлечены в 2018 году к ответственности за причинение того или иного ущерба экологии страны, что на 21% больше аналогичного показателя предшествующего года. Об этом сообщается в опубликованном во вторник докладе Верховного суда КНР.

В документе отмечается, что в прошлом году Верховная народная прокуратура КНР вела активную работу по стандартизации правил рассмотрения уголовных дел, связанных с нанесением экологического ущерба. Согласно докладу, по итогам 2018 года было завершено свыше 251 тыс. таких судебных разбирательств, из которых 2204 представляли собой дела об особо серьезных нарушениях, 42 195 человек были привлечены к ответственности.

В последние годы, говорится в докладе, Китай ведет активную борьбу с загрязнением окружающей среды и совершением противоправных действий в этой области. В 2018 году власти взыскали около 15,3 млрд юаней (порядка $2,3 млрд) административных штрафов за правонарушения в сфере экологии.