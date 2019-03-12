Подростки распылили газ из перцового баллончика в одной из школ Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 марта. /ТАСС/. Учеников школы в Благовещенске эвакуировали из-за распыленного газа из перцового баллончика. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба межмуниципального отдела МВД России "Благовещенский".

"Сообщение поступило о том, что неизвестные распылили перцовый баллончик в школе. Выехали спецслужбы, эвакуировали детей и преподавателей. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции установили причастность к инциденту двух учащихся школы. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), они направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения. С подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, предварительно установлено, что один из несовершеннолетних принес перцовый баллончик и из любопытства распылил его другу на руку по просьбе последнего.