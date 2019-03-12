СМИ: число жертв в результате прорыва дамбы в Бразилии достигло 200 человек

ТАСС, 12 марта. Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии в конце января, возросло до 200 человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.

Личности всех жертв установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 108 человек.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, потоки грязи разрушили несколько зданий. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя. Восемь сотрудников компании были арестованы в связи с подозрением в недобросовестном соблюдении техники безопасности.