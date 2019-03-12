Из-за вспышки ящура в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело

ТАСС, 12 марта. Министерство сельского хозяйства Хабаровского края обратилось в следственные органы для выявления причин вспышки ящура на свинокомплексе компании "Скифагро-ДВ", которая является резидентом территории опережающего развития "Хабаровск". Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства.

Новый свинокомплекс еще не успел начать работу. Осенью на предприятие завезли более 1,7 тыс. свиней, а в начале года на нем произошла вспышка ящура, из-за чего свиней пришлось уничтожить. Введен карантин, в ряде районов края был объявлен режим ЧС.

"Уголовное дело было возбуждено по факту нарушений ветеринарных правил (статья 249 УК РФ), а затем передано в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства края - министра сельского хозяйства региона Александра Шкурина.

По информации пресс-службы, в четырех районах края проведена вакцинация скота. Первый этап вакцинации против ящура в регионе завершился в начале февраля, второй начался 12 февраля, всего в крае привили около 10 тыс. свиней.

Специалисты региональной ветеринарной службы пока не могут установить, каким образом была занесена инфекция. Сейчас у них имеется несколько версий, информация о которых пока не уточняется.

ТАСС пока не удалось оперативно получить комментарий в следственном управлении СК.

Помимо Хабаровского края, на Дальнем Востоке очаги заболевания ящуром зафиксировали в начале года в Приморском и Забайкальском краях.