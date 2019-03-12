В Приморье ликвидировали подпольный цех по переработке краба

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на территории производственной базы в селе Ясное Артемовского городского округа Приморского края пресекли деятельность цеха по переработке незаконно добытого краба. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Легализовать морепродукты организаторы подпольного цеха планировали посредством использования кустарно изготовленных бирок (маркировок) официальных производителей. Готовая к реализации продукция складировалась в расположенном на территории базы рефрижераторном контейнере", - уточнили в спецслужбе.

На месте был обнаружен грузопассажирский микроавтобус, который доставил в цех на переработку и упаковку 31 мешок с крабом весом более 1,1 тонны. "Общий вес изъятых незаконно добытых водных биологических ресурсов составил около 3,5 тонны", - сообщили в ФСБ. Предварительный ущерб составляет не менее 40 млн рублей.

В отношении участников противоправной деятельности вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП ("Нарушение правил и требований регламентирующих рыболовство").