Следствие просит суд арестовать мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи просят Савеловский суд Москвы избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Ирины Гаращенко - матери пятилетней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой Гаращенко И.В. поступило в Савеловский районный суд", - сказала представитель суда.

47-летней женщине инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Она уже доставлена в суд для избрания ей меры пресечения.