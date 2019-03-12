Глава Renault напомнил о презумпции невиновности в отношении Карлоса Гона

Глава французского автомобильного концерна Renault Жан-Доминик Сенар напомнил о необходимости придерживаться принципа презумпции невиновности в отношении бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. С такими словами Сенар выступил в Токио на пресс-конференции по итогам прошедших во вторник переговоров глав трех автомобильных концернов.

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

"Я считаю его невиновным, пока не появятся доказательства обратного", - сказал Сенар.

Ранее главы трех автомобильных компаний объявили о создании совместного управленческого совета. Структура получит название "Операционный совет альянса", главной задачей которого будет совместное принятие конкретных решений и углубление трехстороннего и взаимовыгодного сотрудничества. Возглавит новый управленческий совет Сенар.

Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон, по версии следствия, не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен ($80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. По данным следствия, он переложил на эту корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

Келли, которого обвиняют в соучастии в этих махинациях, отпустили под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было дважды отказано. 6 марта Гона освободили из токийской тюрьмы под залог в $9 млн.