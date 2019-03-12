Мэрия Рязани не подтвердила задержание и.о. главы города Карабасова и его заместителя

РЯЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели проверку в администрации Рязани. И. о. главы города Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин вместе с сотрудниками силовых служб покинули здание, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэрии.

"Это не задержание, в сопровождении представителей правоохранительных органов они (и.о. главы администрации и его заместитель) уехали из администрации, возможно, для проведения беседы. Подробностей мы не знаем", - сказал собеседник агентства.

В то же время депутат городской думы Алексей Захаров сообщил ТАСС, что Карабасова и Савина задержали. "Их задержали. На данный момент у здания дежурит микроавтобус. По нашим данным, это связано с делом Фонда капитального ремонта Рязани", - сказал он.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Карабасов с сентября 2016 года занимал должность министра природопользования Рязанской области. С 15 сентября 2017 года назначен на должность и.о. главы администрации города.