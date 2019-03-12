Власти Ленобласти опровергли данные о взрыве на терминале в порту Усть-Луга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области опровергли информацию о взрыве на терминале в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе региона.

"Информация о якобы произошедшем взрыве на территории порта Усть-Луга является недостоверной. Очаг тления на территории был ликвидирован собственными силами сотрудников порта в соответствии с действующей инструкцией", - сказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В свою очередь представители "Европейского серного терминала" уточнили ТАСС, что на терминале произошел хлопок.

"Данный процесс является штатным. Терминал работает в обычном режиме", - добавил собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Ленинградской области ТАСС сообщили, что заявок в порт Усть-Луга не поступало.

Терминал расположен на территории морского торгового порта "Усть-Луга" в Лужской губе юго-восточной части Финского залива. Общество с ограниченной ответственностью "Европейский серный терминал" оказывает комплекс логистических услуг по хранению и перегрузке удобрений, серы из вагонов железнодорожного транспорта на суда морского транспорта.