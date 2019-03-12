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В Москве обокрали квартиру миллионера из списка Forbes Конова

По сообщениям источника в правоохранительных органах, злоумышленники похитили ювелирные украшения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Неизвестные обокрали квартиру топ-менеджера "Сибура", миллионера из российского списка Forbes Дмитрия Конова в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от Дмитрия Конова, который сообщил, что из его квартиры, расположенной в Коробейниковом переулке, похитили дорогие ювелирные украшения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт кражи, отметив, что в полицию 11 марта от гражданина 1970 года рождения поступило устное сообщение о краже из квартиры, произошедшей еще в новогодние праздники. По данному факту столичная полиция начала проверку.

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