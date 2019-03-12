Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

В воскресенье, 10 марта, в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 национального перевозчика Ethiopian Airlines. Погибли 157 человек, из них трое россиян.
Эта катастрофа может поставить под угрозу уже заключенные Boeing контракты на поставку самолетов этой серии, ставшей самой продаваемой в истории авиаконцерна.
Boeing 737 MAX летает меньше двух лет
Boeing 737 MAX 8 принадлежит к последнему поколению Boeing 737 MAX (есть еще также MAX 7,9 и 10 — прим. ТАСС). Это среднемагистральный лайнер, рассчитанный на 162-210 пассажиров и способный преодолевать расстояние до 6 570 км.
По данным на январь 2019 года Boeing заключила контракты на 5 тыс. машин линейки 737 MAX, а поставила уже 350 лайнеров. Первый коммерческий полет самолет из этой серии совершил в мае 2017 года.
Второе крушение за полгода
Первая катастрофа Boeing 737 MAX 8 произошла меньше полугода назад — 29 октября 2018 года — в Индонезии.
Официально ее расследование еще не завершено, но после падения выяснились подробности о системе автоматического управления MCAS на моделях MAX 8 и 9 — программное обеспечение при определенных обстоятельствах опускает нос самолета, чтобы предотвратить сваливание. В сочетании с неверными показаниями приборов или ошибкой пилотов это и могло привести к аварии.
Впрочем о прямой связи катастроф в Эфиопии и Индонезии говорить сейчас рано. По мнению аналитиков, было бы удивительно, если бы пилоты Ethiopian Airlines не знали об инструкциях, которые компания выпустила после крушения в Индонезии. Газета The Wall Street Jornal со ссылкой на управляющего эфиопским перевозчиком сообщила, что они все-таки проходили дополнительную подготовку.
Одни страны отказались от Boeing 737 MAX 8
После трагедии в Эфиопии сразу несколько стран и авиакомпаний отказались от использования самолетов Boeing 737 MAX 8.
Первыми временный запрет ввели Китай, Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман и Малайзия.
Вьетнам в свою очередь не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий. Ранее вьетнамская частная авиакомпания VietJet Air заключила с Boeing соглашение на покупку до 2025 года 100 самолетов серии 737 — 80 модели MAX 10 и 20 модели MAX 8. Первые поставки должны начаться в конце 2019 года.
Не остались в стороне и отдельные авиакомпании — полеты Boeing 737 MAX 8 приостановила сама Ethiopian Airlines, о снятии лайнеров с рейсов объявили Comair, бразильский GOL и мексиканский Aeromexico. Аргентинские пилоты отказываются летать на самолетах этого типа, а в Индии для экипажей ужесточили требования.
Другие решили продолжить полеты
Впрочем не все пошли на жесткие меры. Авиакомпания Norwegian продолжает полеты на Boeing 737 MAX 8, решили не отказываться от него и канадские перевозчики.
ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации "восьмерок" после консультаций с американскими властями.
В США же считают полеты Boeing 737 MAX 8 безопасными, но обяжут компанию внести модификации в системы лайнеров.
Boeing 737 MAX 8 в России
В России Boeing 737 MAX 8 пока эксплуатирует только S7, которая не получала никаких рекомендаций о приостановке их использования.
Тем не менее Росавиация уже запросила Boeing и американские власти дополнительные рекомендации по эксплуатации модели 737 MAX 8.
Заказы на лайнеры семейства 737 MAX, по данным СМИ, есть также у Utair, "Победы", "Уральских авиалиний" и "Нордстара".
Позиция концерна Boeing
После крушения в Индонезии Boeing разослала эксплуатантам новую инструкцию к моделям 737 MAX 8 и 9. Но в связи с событиями в Эфиопии компания пока не планирует выпускать дополнительные рекомендации, так как расследование случившегося находится на раннем этапе.
Однако Boeing подготовит новое программное обеспечение лайнеров 737 MAX. Предполагается, в частности, обновить системы, применяемые для определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Кроме того, компания собирается внести корректировки в материалы для подготовки пилотов.
В целом же авиаконцерн уверен в безопасности лайнеров серии 737 MAX.
Реакция рынка
На открытии торгов в понедельник, 11 марта, акции Boeing потеряли в цене 11% — самое крупное падение после трагедии 11 сентября 2001 года. Отыграли его бумаги лишь частично — по итогам дня оно составило 5,33%.
Мнение экспертов
Пока одни иностранные специалисты призывают отказаться от полетов на Boeing 737 MAX 8 до выяснения обстоятельств падения в Эфиопии, другие считают, что не стоит спешить с решениями и нужно дождаться официальных результатов расследования.
Опрошенные ТАСС российские эксперты также уверены, что прежде всего нужно дождаться официальных выводов.
Но, по мнению авиационного эксперта Владимира Карнозова, шумиха успокоится в течение 1-2 месяцев и вряд ли будет иметь долгосрочные последствия. Но не из-за каких-то положительных результатов расследования, а из-за уникальной дуополии Airbus и Boeing, которая сложилась нарынке. "Если у Boeing возникнут сложности, то вперед вырвется Airbus, у которого из-за этого возрастет загрузка (а значит, увеличится очередь на новые самолеты — прим. ТАСС). И когда "пыль" после катастрофы в Эфиопии уляжется, авиакомпании снова пойдут покупать Boeing, просто потому что у нее время ожидания поставки самолетов будет меньше", — подчеркнул аналитик.
Председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов объяснил острую реакцию мировой общественности фотографическим сходством двух катастроф — в Индонезии и в Эфиопии. Но подтвердить или опровергнуть ее сможет только официальная комиссия, подчеркнул эксперт.
Сейчас вопрос состоит в том, сможет ли Boeing оперативно отреагировать на случившееся, отметил генеральный директор Международного консультативно-аналитического агенства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко. Особенно с учетом того, что по расследованию трагедии в Индонезии официальных результатов пока нет. В любом случае уже сейчас массовая приостановка использования Boeing 737 MAX 8 может нанести серьезный удар по графику полетов — и здесь страдают и авиакомпании, и пассажиры. Последние, по мнению эксперта, вряд ли обрадуются и полетам на этом самолете. Кроме того, для Boeing крушения ее лайнеров означают колоссальные затраты еще на этапе расследования, не говоря уже о варианте, если именно компанию в итоге признают виновной в трагедиях.