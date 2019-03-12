Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Boeing 737 MAX 8 принадлежит к последнему поколению Boeing 737 MAX (есть еще также MAX 7,9 и 10 — прим. ТАСС). Это среднемагистральный лайнер, рассчитанный на 162-210 пассажиров и способный преодолевать расстояние до 6 570 км.

По данным на январь 2019 года Boeing заключила контракты на 5 тыс. машин линейки 737 MAX, а поставила уже 350 лайнеров. Первый коммерческий полет самолет из этой серии совершил в мае 2017 года.