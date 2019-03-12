В Петербурге возбуждено дело в отношении черных риелторов, обманывавших ветеранов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи в Петербурге возбудили дело по статье о мошенничестве в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконном завладении квартирами одиноких пенсионеров и ветеранов. Об этом журналистам во вторник сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

"По результатам личного приема председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч .4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), с которым в одно производство соединено семь уголовных дел. На территории Санкт-Петербурга действовала устойчивая организованная преступная группа в составе Алексея Фомина, Анны Королевой и Дмитрия Чернова, а также неустановленных лиц в количестве не менее 10 человек, специализирующаяся на совершении мошенничеств, связанных с незаконным завладением квартирами одиноких пенсионеров и ветеранов", - сказали в управлении.

По данным следствия, злоумышленники с помощью рекламы по радио и телевидению, а также используя ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров", находили одиноких пенсионеров, владеющих дорогими квартирами, пользуясь доверчивостью лиц преклонного возраста, убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения квартир, в соответствии с которыми жилплощади якобы становились собственностью государства. Следователи также установили, что после этого потерпевших помещали в подконтрольное злоумышленникам Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом ветеранов войны и труда №1", а принадлежащие им квартиры присваивались соучастниками. В период с 2017 по 2018 год члены организованной преступной группы приобрели права на шесть квартир потерпевших, причинив им ущерб на общую сумму более 22,5 млн рублей.

Сотрудники СК, полиции и Росгвардии во вторник проводят серию обысков в рамках дела о мошенничестве. "Осуществляются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении злоумышленниками ряда аналогичных преступлений, а также убийств", - добавили в ГСУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается.