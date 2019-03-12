Уголовное дело возбуждено в связи с загрязнением реки в Анапе из-за проблем с канализацией

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за загрязнения реки в Анапе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Причиной загрязнения является ненадлежащая работа очистных сооружений Минобороны, которые не ремонтировались 10 лет.

Очистные сооружения в Анапе, к которым подключены около 20 объектов инфраструктуры курортного города, в том числе санаторно-курортные, с момента их строительства принадлежали Министерству обороны РФ. Их капитальный ремонт не производился более 10 лет. В 2018 году было выявлено, что в курортном селе Сукко в Анапе сточные воды с системы канализации сбрасываются в реку Сукко, впадающую в Черное море, в летний сезон, когда на отдых приезжают туристы, очистные сооружения не справляются с поступающим объемом канализационных сбросов. Через суд администрацию Анапы обязали произвести реконструкцию очистных сооружений, однако это невозможно было сделать, потому что они принадлежали Министерству обороны.

"Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе осуществления надзорной деятельности вскрыла факты ненадлежащей работы очистных систем канализации, что привело к загрязнению акватории водного объекта общего пользования - реки Сукко в селе Сукко города-курорта Анапы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что концентрация в воде вредных химических веществ превышает допустимые значения в 12 раз, причинен вред водным биоресурсам и микроорганизмам, сумма ущерба составляет более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны в феврале начало передачу очистных сооружений на баланс администрации Анапы. По оценкам специалистов, они находятся в изношенном технически состоянии, нуждаются в незамедлительном капитальном ремонте и дальнейшей модернизации. Администрация Анапы планирует заняться проведением капитального ремонта и модернизировать имеющиеся сети.