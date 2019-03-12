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В Самарской области обнаружен цех по производству поддельных автозапчастей

Автозапчасти предназначались для отечественных автомобилей

ТАСС, 12 марта. Цех по производству поддельных автозапчастей для отечественных машин обнаружен в Самарской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ходе обысков в двух гаражных комплексах обнаружены станки и оборудование для производства контрафактных запчастей и их комплектующих, а также склад с готовой продукцией, на которую нанесены фирменные товарные знаки. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сказал она, отметив, что автозапчасти предназначались для отечественных автомобилей, а цех располагался в нежилых помещениях поселка Прибрежный.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 180 ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров") УК РФ.

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