В мэрии Рязани прошли обыски по делу замглавы администрации Сергея Пашкевича

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи СК провели обыски в мэрии Рязани в рамках уголовного дела в отношении замглавы администрации города Сергея Пашкевича, обвиняемого в получении взятки в 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России расследуется уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия "Детское питание" Александра Дворецкого, заместителя главы администрации города Рязани Сергея Пашкевича и иных лиц, обвиняемых в получении взятки в сумме 1,5 млн рублей от одного из поставщиков мясной продукции (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сказала Петренко.

В рамках этого уголовного дела следователи СК России совместно с ФСБ РФ при содействии администрации Рязанской области провели обыски в отдельных помещениях, расположенных в здании администрации Рязани. "И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин прибыли в региональное следственное управление для дачи показаний в качестве свидетелей", - сообщила представитель СК.