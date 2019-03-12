СК возбудил уголовное дело против жительницы Ставрополья за содействие терроризму

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставрополья, переводившей деньги на счет террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает СУ СК РФ по краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы города Михайловска Шпаковского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - сказано в распространенном сообщении.

По данным следствия, в феврале подозреваемая, используя банковскую карту, перечислила деньги на счет, который был открыт для сбора средств для финансовой помощи участникам международной террористической организации "Исламское государство". Дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по краю, расследование продолжается, говорится в сообщении.

Статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.