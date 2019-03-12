{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело против жительницы Ставрополья за содействие терроризму

По данным ведомства, жительница города Михайловска перечислила деньги на счет, который был открыт для сбора средств для финансовой помощи участникам международной террористической организации

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставрополья, переводившей деньги на счет террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает СУ СК РФ по краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы города Михайловска Шпаковского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - сказано в распространенном сообщении.

По данным следствия, в феврале подозреваемая, используя банковскую карту, перечислила деньги на счет, который был открыт для сбора средств для финансовой помощи участникам международной террористической организации "Исламское государство". Дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по краю, расследование продолжается, говорится в сообщении.

Статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Теги
РоссияСтавропольский край
Житель Адыгеи осужден на четыре года за попытку вовлечь знакомую в ряды террористов
Он начал вербовать женщину, находясь в колонии в Чувашии
Читать полностью