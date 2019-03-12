Полиция задержала мужчину, распространявшего сообщения о минировании в Петербурге и Казани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали на Московском вокзале жителя Республики Башкортостан, который распространял ложные сообщения о минировании домов в Петербурге и Казани. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении об опасности. 7 марта 2019 года в службу "112" позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что 18 домов на территории Санкт-Петербурга и Казани заминированы. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Московском вокзале задержали ранее судимого 31-летнего жителя Республики Башкортостан", - сказали в управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Сообщения о лжеминировании различных объектов Петербурга поступали в экстренные службы на протяжении трех недель - с середины февраля. За это время в числе прочих были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых оказался университет ИТМО. Также эвакуации прошли в десятках торговых центрах города, из Государственного Эрмитажа. Все сообщения оказались ложными.