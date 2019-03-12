Житель Адыгеи осужден на четыре года за попытку вовлечь знакомую в ряды террористов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Адыгеи Давида Ахмедова виновным в попытке вовлечь свою знакомую в ряды сторонников ИГ ("Исламское государство", запрещена в России), приговорив его к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщила журналистам официальный представитель окружного суда Алена Катькало.

"Исходя из текста приговора, Ахмедов с начала 2016 года по ноябрь 2017 года, исповедуя идеи радикального ислама, в беседах со своей знакомой убеждал ее к участию в деятельности организации "Исламское государство", - сказала Катькало.

При этом вербовку он начал, будучи заключенным ИК-1 УФСИН России по Чувашской Республике, где отбывал наказание после ДТП, и продолжал после освобождения уже в Майкопе.

В соответствии с приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, Ахмедов признан виновным в склонении лица к участию в террористической деятельности. При этом в срок отбывания заключения включен период со времени его задержания - с июня 2018 года.

Дело слушалось в особом порядке без судебного разбирательства.