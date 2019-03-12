СМИ: видеозапись последних секунд полета эфиопского лайнера обнаружили на месте крушения

ТАСС, 12 марта. Мобильный телефон с видеозаписью последних секунд полета Boeing 737 MAX обнаружен среди обломков на месте крушения лайнера Ethiopian Airlines, потерпевшего катастрофу в воскресенье в Эфиопии.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило во вторник агентство Anadolu.

Видео было записано в салоне самолета. Не сообщается, поможет ли запись в установлении причин трагедии.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.