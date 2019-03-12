В Краснодаре горит склад с полиэтиленовой и бумажной продукцией

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Складское помещение, где хранится полиэтиленовая и бумажная продукция, горит в Краснодаре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Публикация от Попова Ольга (@popovich7402) 12 Мар 2019 в 7:27 PDT

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Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15:48 мск, возгорание произошло на складе, расположенном в Майском проезде. "Установлено, что в складском помещении [в Краснодаре] произошло загорание полиэтиленовой и бумажной тары", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что площадь пожара увеличилась до 1400 кв. м.

"Площадь пожара увеличилась до 1400 кв. м, в готовность приведен пожарный поезд. К тушению привлечены 111 человек и 31 единица техники", - сказали в пресс-службе министерства.

В городской администрации уточнили, что вокруг горящего склада нет жилых домов.

"Пожар произошел в промзоне. Жилых домов в окрестностях нет", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (17:42 мск) - добавлена информация об отсутствии домов рядом с местом ЧП.