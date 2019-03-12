В Ижевске осудили группу наркодилеров, продававших наркотики через интернет

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Первомайский районный суд Ижевска приговорил 16 участников преступного сообщества к разным срокам заключения за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Удмуртии во вторник.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Руководство преступным сообществом"), ч. 1 ст. 30 и пунктам "а", "г" ч. 4 ст. 228-1, ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228-1 УК РФ ("Приготовление к незаконному сбыту наркотического средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Суд приговорил их к лишению свободы сроком от шести лет и десяти месяцев до 14 лет", - говорится в сообщении.

По решению суда имущество, добытое преступным путем, на сумму около 4 млн рублей, в том числе автомобиль и оргтехника, конфискованы в доход государства.

В суде установлено, что в 2013-2014 годах члены преступного сообщества совершали особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, сбыт и хранение которых осуществлялось в Ижевске, Самаре, Архангельске, Новом Уренгое, Екатеринбурге, Мурманске, Якутске, Южно-Сахалинске и других городах. По материалам дела, руководители сообщества и лица, участвующие в незаконной деятельности, проживали в Таиланде, использовали электронную переписку, а наркотики передавались бесконтактным способом с использованием интернета. Преступная деятельность группы была пресечена в 2014 году, всего в разных городах России было изъято более 660 кг синтетических наркотиков.