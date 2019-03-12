Суд Астрахани не принял ходатайство защиты имама Велитова о замене остатка срока штрафом

АСТРАХАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Трусовский районный суд Астрахани отказал защите осужденного за оправдание терроризма бывшего имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова в принятии ходатайства о замене оставшейся части срока в колонии на штраф. Об этом адвокат Велитова Дагир Хасавов сообщил на своей странице в Facebook .

В октябре прошлого года адвокат уже подавал в Трусовский суд Астрахани ходатайство о замене Велитову оставшегося срока наказания на более мягкое (штраф), но в рассмотрении ходатайства было отказано из-за отсутствия в документах ордера. Позже адвокат подал апелляцию в облсуд, который 13 декабря постановил оставить без изменения решение районного суда.

"Суд постановил отказать адвокату в принятии ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в интересах осужденного Махмуда Велитова", - говорится в постановлении суда, копия которого выложена в соцсети.

В постановлении отмечается, что адвокат не приложил к ходатайству необходимые сведения о том, в каком исправительном учреждении отбывает наказание Велитов в настоящее время. Хасавов утверждает, что все сведения были предоставлены в полном объеме. Адвокат пока не сообщил, будет ли обжаловать данное решение суда.

Согласно законодательству РФ, суд может заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания, не связанным с лишением свободы. Для этого осужденный за преступление средней тяжести должен фактически отбыть не менее трети назначенного ему срока, иметь поощрения и отличаться примерным поведением. Велитов уже отбыл большую часть (две трети) наказания и, по словам адвоката, должен выйти на свободу в сентябре 2019 года.

Московский окружной военный суд 28 апреля 2017 года признал Велитова виновным по ч. 1 ст. 205. 2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и приговорил к трем годам колонии общего режима. Суд установил, что 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, в речи имама содержались признаки оправдания террористической деятельности. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ признала приговор законным, в октябре 2017 года Велитов был этапирован в исправительную колонию в Астрахани.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года международная религиозно-политическая организация "Хизб ут-Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.