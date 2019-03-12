Капитан арестованного в Турции судна намерен перекрыть Босфор из-за долгов по зарплате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Российский капитан арестованного в Турции судна Streamline Бахман Багиров планирует перекрыть пролив Босфор, чтобы добиться выплаты долгов по зарплате экипажу, сумма задолженности превышает $120 тыс., сообщил во вторник ТАСС Багиров.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. На борту сейчас находятся восемь россиян, которые не получают зарплату с начала июня. Судовладелец - турецкая компания Аkса Shipping - задолжала экипажу более $120 тыс. Чтобы добиваться выплат в судебном порядке, моряки наняли адвоката, который сейчас занимается подготовкой документов для оформления доверенности на каждого члена экипажа.

"Готовлюсь перекрыть Босфор, сообщил береговым службам и компании [Аkса Shipping corporation]. С консулом не общался. Без экипажа я не смогу ничего делать, но отвечать за это буду только я один", - сказал Багиров.

Судно Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), было продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию, и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня 2018 года. Стамбульский суд 17 июня наложил на него арест, рассмотрение вопроса о возможном снятии ареста назначено на 2 апреля.