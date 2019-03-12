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Сбившую людей на остановке в Орле водителя троллейбуса признали невменяемой

В октябре 2018 года троллейбус наехал на людей, в результате чего три человека погибли

ОРЕЛ, 12 марта. /ТАСС/. Водитель троллейбуса, сбившая в октябре прошлого года пятерых человек на остановке общественного транспорта в Орле, признана невменяемой. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Орловской области Юлия Дорофеева.

"Проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала водителя троллейбуса невменяемой", - сказала Дорофеева.

9 октября 2018 года на остановке "Дворец спорта" в Орле троллейбус наехал на людей, три человека, в том числе 17-летняя девушка погибли, еще двое получили травмы.

Дорофеева уточнила, следствие не намерено ходатайствовать об аресте водителя. Мера пресечения ей останется прежней - запрет на управление транспортными средствами. Ранее следственное управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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