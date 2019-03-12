Экс-сотрудника МВД по Коми осудили за взятку от члена ОПГ "Пичугина"

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Бывший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Республике Коми Анатолий Кривошапкин осужден за получение взятки от одного из членов организованной преступной группировки "Пичугина". Он приговорен к трем годам трем месяцам колонии строгого режима и лишен спецзвания майора полиции, указано в сообщении прокуратуры республики.

"Уличенный в коррупции бывший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Коми Анатолий Кривошапкин выслушал обвинительный приговор. Верховным судом Республики Коми он осужден по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, а равно попустительство по службе, совершенное в крупном размере") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения")", - указано в сообщении.

Бывший борец с организованной преступностью признан виновным в том, что в 2017 году принимая участие в составе оперативно-следственной группы в раскрытии преступной деятельности ОПГ "Пичугина", получил от одного из членов этой группировки взятку в 330 тыс. рублей в обмен на предоставление оперативной информации о ходе расследования уголовного дела и обещание содействовать в освобождении взяткодателя от уголовной ответственности.

Помимо этого, Кривошапкин, зная о проведении сотрудниками Федеральной налоговой службы проверки одного из предприятий, ввел руководителя этого предприятия в заблуждение, что он поможет избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. В обмен оперативник попросил оказать спонсорскую помощь знакомому руководителю детской спортивной организации и закупить комплекты лыж на 250 тыс. рублей. Два комплекта майор забрал себе.

Кривошапкин полностью признал вину, активно способствовал расследованию дела, возместил материальный ущерб. Суд назначил ему три года и три месяца колонии строгого режима, лишил права занимать определенные должности на два года после освобождения, а также лишил спецзвания майора полиции. Полученные в виде взятки 330 тыс. рублей будут конфискованы. До исполнения этой части приговора сохранен арест на имущество бывшего оперативника - автомобиль BMW X5.

ОПГ Юрия Пичугина появилась в 1994 году и являлась одной из крупных в Коми. Лидер преступного сообщества набрал для него людей из числа спортсменов и лиц, прошедших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. С конца 1990-х годов Пичугин ввел единые для всех членов группировки нормы поведения, систему санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации, полагают следователи. С 2003 по 2006 годы участники группировки стали вкладывать полученные в ходе преступной деятельности деньги в легальные сферы: организации общественного питания, досуга, пассажирских перевозок, лесозаготовки. В настоящее время Пичугин и 17 участников его преступного сообщества арестованы.