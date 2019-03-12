В результате обрушения породы на шахте в Кемеровской области пострадал один горняк

ТАСС, 12 марта. Один человек пострадал при обрушении породы на шахте "Карагайлинская" в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Произошло обрушение породы на шахте "Каргайлинская". Один человек попал под завал, он жив, его вытащили", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, шахта работает в штатном режиме.

"В момент ЧП в шахте находились 59 человек, в том числе семеро из них - на аварийном участке, где произошло обрушение <...> В настоящий момент работа шахты продолжается, горняки эвакуированы только с аварийного участка, на месте работали два военизированных горноспасательных отряда (ВГСО) МЧС России", - сообщил собеседник агентства.

Шахта "Карагайлинская" расположена в городе Киселевске Кемеровской области, входит в угольную компанию "Заречная". Первая очередь шахты была введена в октябре 2014 года.

В новость были внесены изменения (19:05 мск) - добавлен комментарий пресс-службы МЧС