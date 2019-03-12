Суд арестовал мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Савеловский суд отправил в СИЗО Ирину Гаращенко - мать 5-летней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Гаращенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 мая", - огласила постановление судья Ольга Чистова.

47-летней женщине инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии").

Подозреваемая заявила корр. ТАСС, что намерена обжаловать решение суда.

Позиции сторон

В ходе заседания следователь настаивал на аресте подозреваемой, мотивируя свою позицию тем, что женщина совершила особо тяжкое преступление, может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу, а ее квартира "не приспособлена для проживания: в ней отключено энергоснабжение и отсутствует водоснабжение". "[Гаращенко] оставила ребенка в квартире с запертой дверью, без продуктов первой необходимости, что подтверждено показаниями рядом свидетелей. Ребенок остался в опасном для жизни положении, и 10 марта девочка кричала", - обосновал свое ходатайство представитель СК.

Прокурор поддержала его в полном объеме.

Адвокат подозреваемой по назначению и она сама попросили суд избрать домашний арест, "чтобы разобраться в сложившейся ситуации". "Я осознанно родила дочь в 41 год и не могу причинить ей боль, она у меня одна", - сказала Гаращенко, отвергнув все подозрения в истязании ребенка.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками истощения. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

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