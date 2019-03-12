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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленовой продукцией в Краснодаре

В ликвидации последствий задействованы 144 человека и 40 единиц техники

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленовой продукцией в Краснодаре, площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"18:45 мск [объявлена] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации последствий задействованы 144 человека и 40 единиц техники. Приведена в готовность авиация. Специалисты лаборатории МЧС проведут замеры уровня концентрации вредных веществ в районе возгорания.

Сообщение о возгорании поступило в 15:48 мск. Загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной продукцией, расположенный в промзоне города. Погибших и пострадавших нет.

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