Заключенный владимирской колонии покончил с собой

ВЛАДИМИР, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСИН по Владимирской области обнаружили труп осужденного с признаками суицида в одной из камер ИК-6 в поселке Мелехово. Об этом журналистам сообщили в УФСИН по Владимирской области.

По данным правозащитников, погибший - Аюб Тунтуев, бывший сотрудник службы безопасности главы Чечни, осужденный за организацию терактов на 24 года.

О происшествии незамедлительно сообщено в прокуратуру и СУ СК РФ по Владимирской области. По данному факту в УФСИН России по Владимирской области проводится проверка. "Информация есть, мы завтра выезжаем туда в 9 утра вместе с представителями Чеченской Республики. Мы завтра встречаемся в ИК-6", - сообщил ТАСС председатель ОНК по региону Вячеслав Куликов.

Ранее на сайте проекта "Правовая инициатива" появилось сообщение о гибели Аюба Тунтуева, который, по ее данным, последние два года находился в одиночной камере, куда его помещали за дисциплинарные нарушения. Срок продлевали каждые полгода, находя формальные причины. Адвокат навещал последний раз Тунтуева два месяца назад. Как сообщается на сайте проекта, Тунтуев дважды обращался в Европейский суд по правам человека с жалобами на пытки и отказ властей провести расследование в связи с фактами пыток.

Участник банды Басаева и Хаттаба Аюб Тунтуев был приговорен к длительным срокам лишения свободы за организацию теракта в станице Знаменская в 2005 году, в результате взрыва заминированного автомобиля УАЗ погибли 10 милиционеров, сотрудник ФСБ и трое местных жителей, включая двух школьников, 24 человека были ранены. Кроме того, он принимал участие в нападении на бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года в Чечне. Также он работал в службе безопасности главы Чечни.