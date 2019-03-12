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В Краснодаре полностью потушили пожар на складе с полиэтиленовой продукцией

Площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Пожарные в Краснодаре полностью ликвидировали крупное возгорание на складе с полиэтиленовой продукцией, площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании на складе, расположенном в Майском проезде, поступило в 15:48 мск. В 18:45 мск была объявлена ликвидация открытого горения. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

"[Объявлена] ликвидация пожара по адресу Краснодар, проезд Майский в 21:15 мск.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что последствия происшествия ликвидируют 144 человека и 40 единиц техники. Специалисты замеряют концентрацию вредных веществ в районе инцидента.

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