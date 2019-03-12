В Адыгее мать лишили родительских прав за жестокое избиение четырехмесячной дочери

Девочка с множественными переломами и гематомами на теле поступила в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу 13 января. Ребенка избила мать - жительница Кубани, которая приехала в Адыгею вместе с дочерью в гости к знакомым. Врачи диагностировали у ребенка двустороннее воспаление легких. Власти Адыгеи взяли на себя заботу о судьбе малышки.

"Во вторник суд Майкопского района республики лишил жительницу Краснодара, причинившую тяжкий вред здоровью своей малолетней дочери, родительских прав. Ребенок уже выписан из больницы, помещен в детское учреждение для дальнейшей реабилитации. И я очень надеюсь, что девочка в будущем обретет настоящую семью", - сказал Ивашин.

Как ранее сообщала ТАСС следователь следственного отдела по Майкопскому району СУ СК РФ по Адыгее Александра Лой, жительница Краснодара дает признательные показания, и в ближайшее время расследование уголовного дела, возбужденного по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица"), будет завершено. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Во вторник следователь уточнила ТАСС, что срок нахождения женщины под стражей продлен еще на месяц, "это связано с истребованием заключения комиссионной экспертизы, ознакомления с ней обвиняемой и законного представителя потерпевшей, а также рядом других процессуальных моментов по делу", - сказала она.