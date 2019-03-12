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ABC: небольшой самолет разбился в штате Огайо, погиб один человек

По данным телекомпании, самолет упал на жилой дом, в доме никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Двухмоторный самолет Piper упал во вторник на жилой дом около американского городка Мадейра (штат Огайо). Об этом сообщила телекомпания ABC ссылкой на местную пожарную службу.

По ее данным, пилот погиб. В доме, на который упал самолет, никто не пострадал. У пожарной службы нет достоверных сведений о том, сколько человек находилось на борту Piper.

Сотрудники Федерального авиационного управления США направлены на место катастрофы с целью установить ее обстоятельства и выяснить причину.

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