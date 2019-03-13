Кардинал Пелл, признанный виновным в насилии над детьми, приговорен к шести годам тюрьмы

СИДНЕЙ, 13 марта. /ТАСС/. Окружной суд Мельбурна вынес приговор австралийскому кардиналу Джорджу Пеллу, признанному виновным в насилии над детьми. Согласно вердикту суда, оглашение которого транслировалось в прямом эфире в среду, 77-летний священнослужитель приговорен к тюремному заключению на срок шесть лет.

Зачитывая приговор, главный судья окружного суда Мельбурна Питер Крид отметил, что в ходе слушаний Пелл не проявил раскаяния и не испытывал угрызений совести. Именно непреклонная позиция кардинала, неизменно заявлявшего о своей невиновности, стала, по словам судьи, причиной столь жесткого приговора. "Этот приговор не касается католической церкви или христианской религии, он вынесен в отношении человека, совершившего ужасные преступления и не раскаявшегося в них. <…> Учитывая тяжесть совершенных преступлений и отсутствия раскаяния со стороны кардинала, я приговариваю Джорджа Пелла к шести годам тюремного заключения", - указал Крид в своем вердикте.

Также судья Крид отметил, что некоторое смягчение приговора кардиналу продиктовано тем, сейчас кардинал не представляет реальной опасности для общества и имеет множество проблем со здоровьем. В связи с этим ему назначен минимальный срок подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, который составит 3 года и 8 месяцев.

История процесса

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне счел кардинала виновным по пяти пунктам обвинения, включавших четыре случая непристойного поведения с детьми и один случай сексуального насилия в отношении ребенка, не достигшего 16 лет. Доказано, что в 1996 году его жертвами стали два 13-летних мальчика, учащихся колледжа Святого Кевина.

До 2014 года кардинал Джордж Пелл был архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего был призван на службу в Ватикан, где стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году он впервые столкнулся с обвинениями в насильственном поведении в отношении несовершеннолетних, однако из-за проблем со здоровьем не смог приехать в Австралию для того, чтобы дать объяснения полиции. В июне 2017 года кардинал взял бессрочный отпуск в Ватикане, и добровольно вернулся в Австралию для того чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность. После оглашения вердикта присяжных Святой престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.

В ходе нескольких закрытых процессов, проходивших с августа по декабрь 2018 года, стороне обвинения удалось доказать как минимум пять случаев насильственных действий в отношении детей, имевших место в период с 1990 по 1996 годы. Джордж Пелл был взят под стражу 27 февраля, после завершения последнего слушания по его делу и оставался в заключении вплоть до вынесения приговора. Ожидается, что после вступления решения суда в силу Пелл потеряет все свои звания и государственные награды, полученные им от правительства Австралии.