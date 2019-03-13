AP: суд США определил в $250 тыс. залог под освобождение актрисы Фелисити Хаффман

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Суд Лос-Анджелеса разрешил освободить под залог в $250 тыс. актрису Фелисити Хаффман (сериал "Отчаянные домохозяйки", Desperate Housewives, 2004-2012) до начала судебного разбирательства по делу о даче взяток за прием ее дочери в престижный вуз. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

По его данным, Хаффман во вторник явилась в суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Председательствовавший судья назначил ей сумму залога, а также предписал актрисе не выезжать за пределы США на время разбирательства. Хаффман инкриминируется то, что она со своим мужем обеспечили поступление своей дочери в вуз за взятку в размере $15 тыс., которые в налоговой декларации были проведены как пожертвование на благотворительность.

Актриса входит в число 50 человек, арестованных по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. По данным прокуратуры штата Массачусетс, базирующаяся в штат Калифорния консалтинговая компания Edge College & Career Network за 2011-2019 годы получила от родителей $25 млн за помощь при поступлении их детей. Схема также предусматривала привлечение опытных педагогов к сдаче вступительных экзаменов вместо поступающих или к исправлению допущенных ими экзаменационных ошибок.