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Женщина забила ногами до смерти мужчину на севере Москвы

Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанная не менее четырех раз ударила потерпевшего по животу и голове

МОСКВА, 13 марта./ТАСС/. Женщина забила ногами до смерти молодого мужчину в подъезде одного из домов на Дубнинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Жители дома пло Дубнинской улицы нашли в своей подъезде труп мучжины 1983 года рождения со множдественными телесными повреждениями. В ходе проверки полицейские задержали 48-летнюю женщину. Установлено, что она не менее четырех раз ударила правой ногой потерпевшего по животу и голове, отчего тот и скончался", - сказал собеседник агентства.

Сейчас подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего").

В пресс-службе главка сличной полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемой, однако подробнорсти не сообщили.

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