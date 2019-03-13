В Самарской области нейтрализован боевик, планировавший совершить теракт

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Боевик, готовивший теракт, уничтожен в ходе спецоперации в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Как уточняется, в ночь на 13 марта органы ФСБ РФ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Самарской области получили информацию о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, планировавший совершить теракт.

В целях обеспечения безопасности граждан начальник областного Управления ФСБ России принял решение о задержании бандита. Засевшему в доме боевику было предложили сложить оружие и сдаться. "В ответ он открыл огонь по cотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату", - сообщили в НАК, добавив, что бандит был нейтрализован в ходе короткого боеконтакта.

По данным Оперативного штаба НАК, боевик был сторонником одной из международных террористических организаций. Он поддерживал связь с находящимися за рубежом бандитами, а также "вынашивал намерения совершить подрыв cамодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей".

Личность уничтоженного боевика предварительно установлена. На месте происшествия обнаружили оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

"Потерь среди сотрудников правоoхранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - сказали в НАК. Органами безопасности осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются возможные сообщники боевика.

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