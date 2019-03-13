Вылет отмененного рейса из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск отложен из-за неполадок

ТАСС, 13 марта. Рейс авиакомпании "Аврора", не вылетевший во вторник вечером из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск из-за срабатывания в салоне датчика задымления, задержан из-за неполадок, сообщили ТАСС в среду в справочной аэропорта.

12 марта вечером во время движения самолета по взлетно-посадочной полосе капитан борта принял решение не вылетать из аэропорта из-за сработавшего в салоне датчика задымления. Для проверки в Николаевск-на-Амуре вылетела группа технической поддержки "Авроры", причины происшествия устанавливают специалисты Росавиации.

"Рейс был назначен на 14:00 (07:00 мск), затем его перенесли на 15:30 (08:30 мск). Сейчас самолет до сих пор не вылетел, информация по нему будет известна только в течение часа", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в авиакомпании, самолет задержан, поскольку специалисты не успели устранить неполадки. 23 пассажира ожидают вылета в аэропорту.