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Учеников барнаульской школы эвакуировали из-за гранаты, которая оказалась муляжом

Один из учащихся достал гранату из сумки на пятом уроке в седьмом классе

БАРНАУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Учеников школы № 121 в Барнауле эвакуировали в среду после того, как один из школьников на уроке достал гранату. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"На пятом уроке в седьмом классе один из учеников достал из сумки гранату. Учитель сопроводила ученика к завучу. В целях безопасности детей было принято решение об эвакуации. Учащиеся распущены по домам", - уточнили в мэрии.

По данным полиции, граната оказалась муляжом, угрозы взрыва нет. Сотрудники правоохранительных органов сейчас работают в школе. 

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