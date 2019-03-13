СК проверяет сообщение об инвалиде, который сам не смог попасть в поликлинику в Мурманске

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Мурманской области проверяет размещенную в интернете информацию об одной из поликлиник, в которую из-за неочищенного пандуса самостоятельно не смог попасть мужчина на инвалидном кресле. Об этом сообщили журналистам в среду в ведомстве.

"Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин недоступности медицинских услуг для лиц, относящихся к незащищенным слоям общества", - сказали в региональном СК.

Информация об инциденте появилась в интернете и вызвала резонанс. Мужчина на инвалидном кресле самостоятельно не смог заехать по неочищенному от снега пандусу в поликлинику № 2. Согласно опубликованным данным, ни один из фельдшеров медицинского учреждения не помог мужчине.

Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК, инвалиду помогли прохожие.

"По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - заключили в ведомстве.