Четыре человека пострадали при нападении больного бешенством коня в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Бешеный конь напал на людей в селе Пироговка в Астраханской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в среду ТАСС в службе ветеринарии региона.

"В селе Пироговка в Ахтубинском районе хозяин утром выгонял на пастбище своего коня. Животное, видимо, ранее заболело бешенством. Конь сначала покусал хозяина, потом вырвался и побежал вдоль села. Кто попадался на пути, она [лошадь] этих людей кусала. Люди пострадали, всего вместе с хозяином - четыре человека", - сказал собеседник агентства, уточнив, что лошадь застрелили.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас все пострадавшие получают лечение, в селе введен карантин на 60 дней.

Бешенство - особо опасное смертельное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.