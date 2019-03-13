El Pais: часть напавших на посольство КНДР в Мадриде может быть связана с ЦРУ

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании, расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, не исключают, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США может быть связано с инцидентом. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, по меньшей мере двое из десяти причастных к атаке были опознаны и могут быть связаны с американскими спецслужбами. В свою очередь в ЦРУ отрицают свою причастность к произошедшему, однако, как пишет газета, их ответ был "не очень убедительным".

El Pais уточняет, что налет на посольство в столице пиренейского королевства может привести "к дипломатическим трениям между Мадридом и Вашингтоном". Источники газеты отмечают, что если причастность ЦРУ подтвердится, это будет считаться "неприемлемым" действием со стороны страны-союзника. В таком случае "американские службы не просто действовали бы на испанской территории без того, чтобы попросить разрешения или проинформировать хозяев [власти Испании], но и нарушили бы международные конвенции, которые защищают дипломатические миссии", пишет издание.

По его сведениям, налет на посольство КНДР "был особенно жестоким". Как уточнила El Pais, находившихся внутри представительства связали, избили и допросили. Следователи исключают, что за атакой стоят обычные преступники, поскольку операция была "прекрасно спланирована", а налетчики не искали денег, а лишь компьютерные файлы и мобильные телефоны. Не исключается, что спецслужбы США могли действовать при сотрудничестве с Южной Кореей, пишет El Pais.

Похожую версию нападения на посольство КНДР в Мадриде уже озвучила газета El Confidencial со ссылкой на источники, которые ведут расследование. Как сообщало ранее издание, группа неизвестных лиц совершила налет на представительство КНДР и украла компьютерные устройства. Преступники удерживали персонал в диппредставительстве и находились там в течение нескольких часов. Полиция узнала о случившемся благодаря тому, что одной из заложниц удалось сбежать из здания.

В МИД Испании корреспонденту ТАСС не стали комментировать информацию о возможной причастности спецслужб США к инциденту. Там объяснили, что в настоящий момент ведется расследование.