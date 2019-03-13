МВД пресекло деятельность группировки, выведшей в теневой оборот почти 1 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД России задержали семерых участников преступной группы, которые через подставные фирмы вывели в теневой оборот почти 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей", - сказала она.

По ее словам, для незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств участники группы регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег. "200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, группировка вывела в теневой оборот около 1 млрд рублей", - сообщила Волк.

В рамках расследования уголовного дела прошли 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Полицейские изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи.

Волк сообщила, что в отношении пятерых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде.