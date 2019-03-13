Суд Ульяновска арестовал на семь суток двух депутатов заксобрания за неповиновение полиции

УЛЬЯНОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска поместил под арест на семь суток двух депутатов заксобрания региона от партии КПРФ Дениса Гурьянова и Виталия Кузина за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда.

"Вынесено решение об аресте Кузина и Гурьянова на семь суток. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновению законному распоряжению сотрудника полиции")", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь, региональное отделение КПРФ распространило информацию, в которой говорится, что депутаты пытались попасть на прием в областную прокуратуру с целью написать заявление о нарушении закона. "На прием к областному прокурору Хуртину депутатов не пустили, сотрудник Росгвардии, служащий на посту охраны, и дежурный прокурор (также отказавшийся принять депутатов) встали живой стеной у рамки металлодетектора, без объяснения причин они не пускали депутатов. По вызову сотрудников Росгвардии сначала приехала группа быстрого реагирования, потом их ответственный, а потом и сотрудники Ленинского РУВД", - говорится в сообщении.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима пояснил ТАСС, что 25 января после 19:00 по местному времени депутаты пришли в здание прокуратуры. "В этот час рабочий день в ведомстве был завершен. Депутатов встретил дежурный прокурор, который предложил принять их обращение, либо опустить документы в ящик для корреспонденции, но получил отказ", - уточнил он.

Зима добавил, что прокурор и охрана попросили покинуть помещение прокуратуры и прийти в приемные дни, согласно порядку. Депутаты отказались это сделать, в связи с чем были вызваны сотрудники полиции. Старший помощник прокурора добавил, что требования полицейских Гурьянов и Кузин также отказались выполнять.