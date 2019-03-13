Суд Петербурга перевел под домашний арест члена правления банка "Советский" Ласкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Куйбышевского районного суда города о заключении под стражу бывшего члена правления банка "Советский" Кирилла Ласкина, задержанного по уголовному делу о хищении 2 млрд рублей, и перевел его под домашний арест. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале, Ласкин пробудет под домашним арестом до 4 апреля.

Как сообщалось ранее, в феврале Ласкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество", затем суд заключил его под стражу. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Ласкина подозревают в том, что он участвовал в хищении активов на сумму 2 млрд рублей путем переуступки прав требования на якобы невозвратные кредиты.

В 2015 году ЦБ РФ ввел в банке "Советский" временную администрацию. В июле прошлого года лицензия банка "Советский" была отозвана.

К делу Ласкина также были приобщены показания бывшего владельца британского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова - еще одного фигуранта дела о хищениях в банке. 11 марта Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Антонова к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере с кредитными средствами "Советского".