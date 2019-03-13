Суд отложил рассмотрение ходатайства об УДО фигуранта дела Политковской

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московский районный суд Рязани отложил на 24 апреля рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, осужденного за причастность к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Причина переноса - ненадлежащее извещение потерпевших о заседании суда. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

"Судебное заседание отложено на 24 апреля на 11:00 мск в связи с тем, что у суда нет сведений о том, что потерпевшие извещены надлежащим образом", - уточнила пресс- секретарь суда Виктория Шаблова.

Павлюченков направил ходатайство об УДО в феврале этого года. Как ранее сообщили ТАСС в УФСИН по Рязанской области, управление не имеет к Павлюченкову претензий, которые могли бы воспрепятствовать его условно-досрочному освобождению.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. В декабре 2012 Мосгорсуд вынес приговор бывшему сотруднику МВД Дмитрию Павлюченкову, осудив его на 11 лет лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве журналистки еще пятерых человек, они были приговорены к различным срокам лишения свободы - от 12 лет до пожизненного заключения.