В Воронежской области выявлено шесть случаев заболевания корью

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Медики выявили шесть случаев заболевания корью в Воронежской области, сообщила в среду пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

В феврале медики зафиксировали в Воронеже два случая заболевания школьников корью. Это дети из одной семьи, родители отказались от проведения вакцинации.

"Зарегистрировано шесть случаев лабораторно подтвержденных заболеваний корью, в том числе у четверых детей из одной семьи в микрорайоне "Тенистый" Воронежа, а также у одного ребенка и одного взрослого из разных семей, проживающих в Коминтерновском районе Воронежа", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области против кори привиты 99,2% детей и подростков, 99% взрослых до 35 лет, а также 95% жителей в возрасте до 55 лет.