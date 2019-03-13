В Дагестане завершено следствие по делу о подготовке взрыва на концерте Киркорова

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Следственное управление МВД РФ по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех обвиняемых по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, в ближайшее время оно будет передано в суд. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат фигуранта дела Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов.

"В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в ближайшее время, в апреле - мае, состоится первое заседание по делу. Перед судом, скорее всего, предстанут четверо обвиняемых по делу о подготовке теракта во время концерта Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале", - сказал собеседник агентства, отметив, что расследование дела, которым занималось следственное управление МВД по республике, находится на стадии завершения.

По словам адвоката, обвиняемые изначально были задержаны в октябре 2017 года по факту обнаружения взрывного устройства.

В свою очередь в пресс-службе МВД по Дагестану ТАСС сообщили, что в производстве следственной части следственного управления МВД по региону находится уголовное дело, возбужденное 5 октября 2017 года в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 ("Террористический акт"), ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия") и ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.

В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как подчеркнули в ведомстве, сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.