Суд взыскал с супруги арестованного экс-министра Ставрополья 31 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы прокурора взыскал с супруги арестованного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями экс-министра Ставропольского края Игоря Васильева 31 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда.

"Иск прокурора к Нелли Васильевой удовлетворен в полном объеме… В доход Российской Федерации обращены денежные средства в объеме 31 млн рублей", - рассказали ТАСС в пресс-службе. В суде пояснили, что именно она приобрела сберегательные сертификаты и ценные бумаги на 31 миллион рублей. Хотя, согласно декларации о доходах их семьи, эта сумма превышает их общий доход за три года, а сама Нелли Васильева зарабатывала менее 30 тысяч рублей в месяц. В ноябре 2018 года Ленинский районный суд города Ставрополя частично удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с супруги экс-чиновника 7,3 миллиона рублей, однако это решение было обжаловано.

Дело бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игоря Васильева сейчас рассматривается в Промышленном районном суде Ставрополя.

Как сообщалось ранее, 14 июля 2017 года по месту жительства и месту работы Васильева прошли обыски, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет. В июле 2017 года экс-министр был помещен под домашний арест, однако в ноябре 2017 года по ходатайству следствия мера пресечения была изменена на заключение под стражу.