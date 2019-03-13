Источник: в Якутии проведено 16 обысков по делу о мошенничестве при госзакупках лекарств

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Следователи провели 16 обысков в офисах фармкомпаний, больницах и минздраве Якутии по делу о мошенничестве при госзакупках лекарств на сумму около 3 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Якутии по факту мошенничества и ограничения конкуренции (картельного сговора) между поставщиками и медицинским учреждениями региона на сумму около 3 млрд рублей при госзакупках лекарств.

"В среду проведено 16 обысков, в том числе в министерстве здравоохранения Якутии, медицинских учреждениях, а также по местам нахождения коммерческих организаций, предположительно, входящих в картель", - сообщил собеседник.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что установлены факты мошенничества и ограничения конкуренции (картельный сговор) со стороны руководителей коммерческих организаций, зарегистрированных на территории республики, при заключении государственных контрактов с медицинскими учреждениями региона на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Общая сумма составляет около 3 млрд рублей. Согласно материалам проверки прокуратуры, имели место многочисленные факты, когда цены закупок по контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в 2-4 раза превышали розничные цены.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").